Коллективный Запад годами создавал для олигархов такие условия, чтобы свои активы они выводили за пределы России. А после ловушка захлопнулась.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА. ЮРИЙ ПРОНЬКО ЗАПАД ПЕРЕИГРАЛ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ Коллективный Запад годами создавал для олигархов такие условия, чтобы свои активы они выводили за пределы России.
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