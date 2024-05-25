РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае повреждена ударом двух дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае и повредили его, сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.