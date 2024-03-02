ВС РФ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики.
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