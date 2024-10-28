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Царьград

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Не мочившаяся 8 лет британка рассказала, как влияет на жизнь синдром Фоулера

Не мочившаяся 8 лет британка рассказала, как влияет на жизнь синдром Фоулера

В организме девушки начался сепсис из-за скопившихся выделений, а затем она лишилась почки. Чтобы спасти пациентку, медикам пришлось провести сложную операцию.

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