В Краснодарском крае будут судить мужчину, который вместе с сообщником похитил из частного дома сейф с 15 млн рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего жителя Краснодара по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
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