Как будут работать социальные нормы потребления комуслуг в Казахстане

В Казахстане утвердили социальные нормы потребления коммунальных услуг. Теперь жители страны будут платить за коммунальные услуги по-разному, в зависимости от того, кто и сколько будет потреблять, передают аналитики Finprom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии