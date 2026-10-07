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Ученые нашли на Дальнем Востоке новый паразит, который живет внутри амеб — и это открытие может перевернуть науку!

Представьте себе: крошечный, почти невидимый паразит, который прячется внутри ядра амебы и развивается там, как в собственном микроскопическом мире.

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