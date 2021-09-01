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Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборы в Госдуму от РПСС

Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборы в Госдуму от РПСС

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Верховный суд России отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко кандидатом от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

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