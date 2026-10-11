Квартиры повреждены во Владимире из-за атаки дронов ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Жители Владимира сообщают в администрацию города о повреждениях своих квартир после атаки беспилотников ВСУ.
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