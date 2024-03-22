Лекцию о зарождении Земли прочли школьникам из Нижегородского

Ко Дню Земли сотрудники библиотек Нижегородского района рассказали учащимся четвёртого класса школы №1222 о зарождении жизни на Земле, о глобальных изменениях, которые происходили в различные эпохи, а также о влиянии человека на экологию планеты.
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