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Газета.ру

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Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз

Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз

Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз за 20 лет за минувшие 20 лет. На заповедной территории России и Китая зарегистрировано 223 особи, в то время как в начале 2000-х в мире всего насчитывалось 35 этих диких кошек.

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