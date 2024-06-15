Яндекс Go запустил в Санкт-Петербурге образовательный проект, посвященный правилам безопасности езды на личном транспортном средстве

В Санкт-Петербурге состоялся запуск образовательного проекта "Автошкола" от сервиса проката самокатов Яндекс Go, направленного на повышение безопасности езды на личных транспортных средствах среди пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии