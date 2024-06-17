Будут ли считать цену на нефть в золоте: чем грозят разногласия ОПЕК и МЭА Татьяна АрестоваМеждународное энергетическое агентство в своих прогнозах по спросу на нефть продолжает демонстрировать значительные расхождения с позицией ОПЕК.
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