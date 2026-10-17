Сегодня на стадионе «Центральный» (ул. Тургенева, 55) состоится футбольный матч, в котором ФК «Орел» попытается взять реванш у пензенского «Зенита» за поражение в первом круге — тогда игра завершилась со счётом 3:1 не в пользу нашей команды.