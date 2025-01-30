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Погода в Крыму в последний день января

Погода в Крыму в последний день января

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря.

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