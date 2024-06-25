«Пока нет четкой информации»: перевозчик о запуске рейса из Омска в Усть-Ишим. Рейс, которого не было 30 лет, анонсировали начать выполнять с 1 апреля.
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«Пока нет четкой информации»: перевозчик о запуске рейса из Омска в Усть-Ишим. Рейс, которого не было 30 лет, анонсировали начать выполнять с 1 апреля.