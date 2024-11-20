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Русская весна

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Путин открыт для дискуссий о мире с Трампом — Reuters узнал условия Москвы

Путин открыт для дискуссий о мире с Трампом — Reuters узнал условия Москвы

Президент Владимир Путин открыт для дискуссий о мире с избранным президентом США Дональдом Трампом на основе завершения войны по линии фронта, но не уступит значительных территорий и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки.

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