Путин открыт для дискуссий о мире с Трампом — Reuters узнал условия Москвы

Президент Владимир Путин открыт для дискуссий о мире с избранным президентом США Дональдом Трампом на основе завершения войны по линии фронта, но не уступит значительных территорий и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки.
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