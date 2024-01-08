Тарасова: фигуристы Дэвис и Смолкин пока ничего из себя не представляют

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые в 2023 году сменили российское спортивное гражданство на грузинское, пока не смогли достичь каких-либо высоких результатов в спорте, они получили известность лишь благодаря СМИ, заявила в интервью «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.