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Тарасова: фигуристы Дэвис и Смолкин пока ничего из себя не представляют

Тарасова: фигуристы Дэвис и Смолкин пока ничего из себя не представляют

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые в 2023 году сменили российское спортивное гражданство на грузинское, пока не смогли достичь каких-либо высоких результатов в спорте, они получили известность лишь благодаря СМИ, заявила в интервью «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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