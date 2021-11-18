США - нашими глазами

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Почему именно российское противоспутниковое оружие американцы назвали угрозой миру

Почему именно российское противоспутниковое оружие американцы назвали угрозой миру

Зарубежная реакция на испытания Россией противоспутниковой ракеты оказалась настолько бурной и надуманной, что впору предположить спланированную информационную атаку США немедленно бросились обвинять нашу страну в том, чем активно занимаются сами.

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