Почему именно российское противоспутниковое оружие американцы назвали угрозой миру

Зарубежная реакция на испытания Россией противоспутниковой ракеты оказалась настолько бурной и надуманной, что впору предположить спланированную информационную атаку США немедленно бросились обвинять нашу страну в том, чем активно занимаются сами.
Зарубежная реакция на испытания Россией противоспутниковой ракеты оказалась настолько бурной и надуманной, что впору предположить спланированную информационную атаку США немедленно бросились обвинять нашу страну в том, чем активно занимаются сами.
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