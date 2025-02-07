Google проводит внутреннее тестирование режима искусственного интеллекта в по...

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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google проводит внутреннее тестирование режима искусственного интеллекта в поисковикеПокупателей рекламы в Google и владельцев сайтов, которые ожидают переходов по ссылкам после запросов в поисковике, может ожидать неприятный сюрприз в виде снижения посещаемости, который способен принести с собой режим искусственного интеллекта после его интеграции в поисковик компании или в приложения Google.

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