Google проводит внутреннее тестирование режима искусственного интеллекта в по...

Google проводит внутреннее тестирование режима искусственного интеллекта в поисковикеПокупателей рекламы в Google и владельцев сайтов, которые ожидают переходов по ссылкам после запросов в поисковике, может ожидать неприятный сюрприз в виде снижения посещаемости, который способен принести с собой режим искусственного интеллекта после его интеграции в поисковик компании или в приложения Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)