Google проводит внутреннее тестирование режима искусственного интеллекта в по...

Google проводит внутреннее тестирование режима искусственного интеллекта в поисковикеПокупателей рекламы в Google и владельцев сайтов, которые ожидают переходов по ссылкам после запросов в поисковике, может ожидать неприятный сюрприз в виде снижения посещаемости, который способен принести с собой режим искусственного интеллекта после его интеграции в поисковик компании или в приложения Google.