Депутат объяснил расторжение соглашений о сотрудничестве в Баренцевом регионе

На сегодняшний момент для России оба соглашения утратили смысл, а случилось это из-за позиции участвующих в соглашении западных стран, рассказал RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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