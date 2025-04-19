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Депутат объяснил расторжение соглашений о сотрудничестве в Баренцевом регионе

Депутат объяснил расторжение соглашений о сотрудничестве в Баренцевом регионе

На сегодняшний момент для России оба соглашения утратили смысл, а случилось это из-за позиции участвующих в соглашении западных стран, рассказал RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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