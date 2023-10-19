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Журналист сочла унижением Байдена отказ короля Иордании от встречи

Журналист сочла унижением Байдена отказ короля Иордании от встречи

ТАСС/EPA/NEIL HALL Отказ короля Иордании Абдаллы II встретиться с президентом США Джо Байдена стал для последнего публичной "пощечиной", заявила журналист издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски на своем Youtube-канале.

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