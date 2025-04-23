Предпринимательница из Муравленко продавала алкоголь из-под полы

В Муравленнко индивидуальная предпринимательница торговала алкоголем из-под прилавка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в марте прошлого года предприниматель уже привлекалась региональным Арбитражным судом к административной ответственности по ч.