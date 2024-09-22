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Подушка безопасности: истории женщин, которым грудные импланты спасли жизнь

Подушка безопасности: истории женщин, которым грудные импланты спасли жизнь

Силиконовая грудь не только делает женщину привлекательнее, но и помогает остаться в живых. Недавно мы рассказывали вам о канадке, которая чудом спаслась от смерти, когда в нее выстрелил киллер, а пуля застряла в грудном импланте.

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