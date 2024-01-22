Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесли в Госдуму

Изменения предлагают внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы В Госдуму внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, сообщает РИА Новости.
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