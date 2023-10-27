Ученые выяснили, почему ожирение влияет на мозг

Работа мозга у людей с лишним весом постепенно ухудшается из-за того, что развитие ожирения или диабета приводит к ослаблению барьера между мозгом и кровеносной системой и резкому ускорению воспалительных процессов.
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