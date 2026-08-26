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Царьград

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Елена Ульянова объявила финалистов проекта "Родники" в Донбассе

Елена Ульянова объявила финалистов проекта "Родники" в Донбассе

В Донецке и Луганске прошел отборочный этап проекта "Родники". Участниками стали около 50 человек. В финал, который пройдет в Калининграде в День Героев Отечества, отобраны Вячеслав Погорелов и группа "Свои".

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