Елена Ульянова объявила финалистов проекта "Родники" в Донбассе

В Донецке и Луганске прошел отборочный этап проекта "Родники". Участниками стали около 50 человек. В финал, который пройдет в Калининграде в День Героев Отечества, отобраны Вячеслав Погорелов и группа "Свои".
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