СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Нет сейчас ПЕДАГОГОВ ни в школах, ни где, есть только ПРЕПОДАВАТЕЛИ. Разница более чем существенная. ПЕДАГОГ это и пр...ДОЧКУ ПОГИБШЕГО В...
  • вячеслав демидов
    Потому что надо дать в лапу кое кому 🤨Всеми брошенный, ...
  • Виктор Галкин
    Они не сволочи хужеДОЧКУ ПОГИБШЕГО В...

ДОЧКУ ПОГИБШЕГО ВОИНА ZOV ДЕД МОРОЗ ЛИШИЛ ПОДАРКА НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО КЛАССА

ДОЧКУ ПОГИБШЕГО ВОИНА ZOV ДЕД МОРОЗ ЛИШИЛ ПОДАРКА НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО КЛАССА

11-летняя Саша Ионкина в прошлом году потеряла отца Вячеслава, который героически погиб на фронте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Oksana Я
а если бы у неё отец не погиб, на это бы даже не обратили внимание....
Ответить
16 мин.
Виктор Галкин
Они не сволочи хуже
Ответить
3 мин.
АндрейБорков
Нет сейчас ПЕДАГОГОВ ни в школах, ни где, есть только ПРЕПОДАВАТЕЛИ. Разница более чем существенная. ПЕДАГОГ это и преподаватель и воспитатель и руководитель.... ПРЕПОДАВАТЕЛЬ это тот кто провел урок, задал задание и все, остальное ему по херу. За остальное он НЕ ОТВЕЧАЕТ, воспитание детей, как мне сказали в ГИМНАЗИИ № 3 г. Южно-Сахалинска(самая крутая в области), ЭТО ЗАБОТА И ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ. Вот так, а мы удивляемся.
Ответить
5 сек.

Картина дня

наверх