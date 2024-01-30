ДОЧКУ ПОГИБШЕГО ВОИНА ZOV ДЕД МОРОЗ ЛИШИЛ ПОДАРКА НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО КЛАССА

а если бы у неё отец не погиб, на это бы даже не обратили внимание....

АндрейБорков

Нет сейчас ПЕДАГОГОВ ни в школах, ни где, есть только ПРЕПОДАВАТЕЛИ. Разница более чем существенная. ПЕДАГОГ это и преподаватель и воспитатель и руководитель.... ПРЕПОДАВАТЕЛЬ это тот кто провел урок, задал задание и все, остальное ему по херу. За остальное он НЕ ОТВЕЧАЕТ, воспитание детей, как мне сказали в ГИМНАЗИИ № 3 г. Южно-Сахалинска(самая крутая в области), ЭТО ЗАБОТА И ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ. Вот так, а мы удивляемся.