11-летняя Саша Ионкина в прошлом году потеряла отца Вячеслава, который героически погиб на фронте.
ДОЧКУ ПОГИБШЕГО ВОИНА ZOV ДЕД МОРОЗ ЛИШИЛ ПОДАРКА НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО КЛАССА
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Oksana Я
а если бы у неё отец не погиб, на это бы даже не обратили внимание....
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16 мин.
Виктор Галкин
Они не сволочи хуже
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3 мин.
АндрейБорков
Нет сейчас ПЕДАГОГОВ ни в школах, ни где, есть только ПРЕПОДАВАТЕЛИ. Разница более чем существенная. ПЕДАГОГ это и преподаватель и воспитатель и руководитель.... ПРЕПОДАВАТЕЛЬ это тот кто провел урок, задал задание и все, остальное ему по херу. За остальное он НЕ ОТВЕЧАЕТ, воспитание детей, как мне сказали в ГИМНАЗИИ № 3 г. Южно-Сахалинска(самая крутая в области), ЭТО ЗАБОТА И ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ. Вот так, а мы удивляемся.
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