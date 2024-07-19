Школьники выступают против отмены ЕГЭ

Многие не понимают, зачем готовились к Единому государственному экзамену Идея отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу традиционных госэкзаменов вызвала бурные дискуссии, но по данным исследования образовательной онлайн-платформы, большинство школьников (60%) против этой идеи.