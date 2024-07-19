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Петербургский дневник

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Школьники выступают против отмены ЕГЭ

Школьники выступают против отмены ЕГЭ

Многие не понимают, зачем готовились к Единому государственному экзамену Идея отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу традиционных госэкзаменов вызвала бурные дискуссии, но по данным исследования образовательной онлайн-платформы, большинство школьников (60%) против этой идеи.

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