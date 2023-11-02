Рамасвами заявил, что заключит мир на Украине при победе на выборах в США

Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки республиканец Вивек Рамасвами указал на тот факт, что он планирует добиться примирения на украинской территории в том случае, если он сумеет стать главой государства.
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