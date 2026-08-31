Бизнесмены и медийные люди о качестве жизни: почему время и внимание становятся новой роскошью

Успех долгое время было принято измерять внешними показателями: доходом, карьерой, количеством проектов и возможностей.
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