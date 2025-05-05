В омских многоэтажках сегодня с раннего утра начали отключать отопление. С 20 мая начнётся традиционное летнее отключение горячей воды.
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В омских многоэтажках сегодня с раннего утра начали отключать отопление. С 20 мая начнётся традиционное летнее отключение горячей воды.