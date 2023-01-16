Военное обозрение

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ВМС США внедряют новую модель комплектования личного состава флотских экипажей

ВМС США внедряют новую модель комплектования личного состава флотских экипажей

В последние годы Военно-морские силы США сталкиваются с серьезной нехваткой персонала. Командование надводным флотом ВМС пытается решить данную проблему, однако получается эта задача с трудом.

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