ВМС США внедряют новую модель комплектования личного состава флотских экипажей

В последние годы Военно-морские силы США сталкиваются с серьезной нехваткой персонала. Командование надводным флотом ВМС пытается решить данную проблему, однако получается эта задача с трудом.
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