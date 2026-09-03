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Годовщина штурма школы в Беслане: 334 жизни, которые Россия никогда не забудет

Годовщина штурма школы в Беслане: 334 жизни, которые Россия никогда не забудет

ИЗВЕСТИЯ/Константин Фарниев Сегодня, 3 сентября, все вспоминают одну из самых страшных трагедий в истории современной России – теракт в Беслане.

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