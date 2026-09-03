Годовщина штурма школы в Беслане: 334 жизни, которые Россия никогда не забудет

ИЗВЕСТИЯ/Константин Фарниев Сегодня, 3 сентября, все вспоминают одну из самых страшных трагедий в истории современной России – теракт в Беслане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-главу разведк...
- ЛЛ Спасатели нашли з...
- ЛЛ Собянин: за 6,5 ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым