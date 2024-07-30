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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут применить ЯО после поражения Украины

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут применить ЯО после поражения Украины

Власти США могут применить ядерное оружие из-за критической ситуации на Украине. Такое предположение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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Комментарии
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АндрейБорков
Типично америкосовская логика в суждении этого бывшего ЦРУшника, по его логике - &quot;..у США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности...&quot;. То есть сброс тактического ядерного боезаряда(малой мощности) будет этакой победой над Россией! Этот ядерный заряд малой мощности, сброшенный на Россию, будет как бы победой США в противоборстве России и УкРуины. Только полный идиот, дебил или умалишенный, а равно бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн может такую ХЕРНЮ выдать! Итак, Россия побеждает УкРуину, США ни чего не остается как применить ядерное оружие, естественно против России, и на этом все, война закончилась, США вместе с УкРуиной не проиграли, Россия в ЖОПЕ, ДЕРЬМОКРАТИЯ победила! А что, если Россия в ответ на применение США ядерного оружия ОХЕРАЧИТ своим ядерным оружием США? Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн не подумал? А у него в АНАЛЕ таких предположений нет!!! А чем этот АНАЛ-ЛИТИК ЦРУ Рэй Макговерн думает? Похоже, что думает он именно АНАЛОМ! Всегда считал ЦРУ серьезной организацией, может быть именно по этой причине этот Рэй Макговерн из ЦРУ уволен и переведен в разряд БЫВШИХ? А еще ему, видимо при увольнении из ЦРУ, присвоено &quot;высокое&quot; звание АНАЛ-ЛИТИКА! Прав все таки был Михаил Задорнов, Царство ему Небесное, когда писал и говорил про америкосов - НУ ОНИ И ДЕБИЛЫ!
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