Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут применить ЯО после поражения Украины

АндрейБорков

Типично америкосовская логика в суждении этого бывшего ЦРУшника, по его логике - "..у США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности...". То есть сброс тактического ядерного боезаряда(малой мощности) будет этакой победой над Россией! Этот ядерный заряд малой мощности, сброшенный на Россию, будет как бы победой США в противоборстве России и УкРуины. Только полный идиот, дебил или умалишенный, а равно бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн может такую ХЕРНЮ выдать! Итак, Россия побеждает УкРуину, США ни чего не остается как применить ядерное оружие, естественно против России, и на этом все, война закончилась, США вместе с УкРуиной не проиграли, Россия в ЖОПЕ, ДЕРЬМОКРАТИЯ победила! А что, если Россия в ответ на применение США ядерного оружия ОХЕРАЧИТ своим ядерным оружием США? Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн не подумал? А у него в АНАЛЕ таких предположений нет!!! А чем этот АНАЛ-ЛИТИК ЦРУ Рэй Макговерн думает? Похоже, что думает он именно АНАЛОМ! Всегда считал ЦРУ серьезной организацией, может быть именно по этой причине этот Рэй Макговерн из ЦРУ уволен и переведен в разряд БЫВШИХ? А еще ему, видимо при увольнении из ЦРУ, присвоено "высокое" звание АНАЛ-ЛИТИКА! Прав все таки был Михаил Задорнов, Царство ему Небесное, когда писал и говорил про америкосов - НУ ОНИ И ДЕБИЛЫ!