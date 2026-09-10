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Татар-информ

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«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»

«АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?», следует из данных электронной базы Роспатента.

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