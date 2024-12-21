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Чеботина теперь владеет авто за 18 млн, а Жужа и дочь Малинина отдыхают с любимыми. Соцсети звезд

Чеботина теперь владеет авто за 18 млн, а Жужа и дочь Малинина отдыхают с любимыми. Соцсети звезд

Люся Чеботина стала обладательницей новенького авто. Купила певица машину сама, или это щедрый подарок от поклонника, остается загадкой.

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