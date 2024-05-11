Слуцкий: Переговоры по Украине возможны при учете гарантий безопасности РФ

Леонид Слуцкий, глава комитета Государственной думы России по международным делам, прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что участники саммита в Вашингтоне предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях.
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