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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок Карри. Финал. «Грикас» сыграют с «Пумас»

12 сентября пройдет финальный матч Кубка Карри по регби между командами «Грикас» и «Пумас».  Кубок Карри Финал Кимберли, ЮАР Грикас – Пумас – 16.

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