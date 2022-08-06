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«Цюрих» подписал Ламмикко, так как Азеведо надолго выбыл из-за травмы. У финна 7+8 в 75 играх за «Ванкувер»

«Цюрих» подписал Юхо Ламмикко, так как Джастин Азеведо надолго выбыл из-за травмы. Швейцарский клуб объявил о переходе финского нападающего в команду.

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