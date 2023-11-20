ЦИК Белоруссии не будет публиковать данные членов избиркомов во избежание травли

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил о том, что персональные данные членов избирательных комиссий не будут публиковаться во время парламентских выборов, чтобы предотвратить возможное давление на них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии