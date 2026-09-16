Бизнес-омбудсмен Калужской области вошёл в экспертный совет бизнес-премии

Анатолий Косинский, бывший первый секретарь Обнинского горкома ВЛКСМ и основатель Обнинского колбасного завода, вошёл в состав экспертного совета премии «Калужский бизнес».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АЗ Калужская область...
- Губернатор Владим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым