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Бизнес журнал. Центр

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Бизнес-омбудсмен Калужской области вошёл в экспертный совет бизнес-премии

Бизнес-омбудсмен Калужской области вошёл в экспертный совет бизнес-премии

Анатолий Косинский, бывший первый секретарь Обнинского горкома ВЛКСМ и основатель Обнинского колбасного завода, вошёл в состав экспертного совета премии «Калужский бизнес».

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