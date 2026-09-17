Суд Петербурга наказал троих вандалов, повредивших «Блокадный трамвай»

Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по делу о повреждении памятника «Блокадный трамвай». Трое жителей города признаны виновными в вандализме, а также в порче монумента, связанного с событиями Великой Отечественной войны.
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