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Царьград

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Суд Петербурга наказал троих вандалов, повредивших «Блокадный трамвай»

Суд Петербурга наказал троих вандалов, повредивших «Блокадный трамвай»

Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по делу о повреждении памятника «Блокадный трамвай». Трое жителей города признаны виновными в вандализме, а также в порче монумента, связанного с событиями Великой Отечественной войны.

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