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Аргументы и Факты

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Экономист Толкачев рассказал, сколько денег стоит держать на чёрный день

Экономист Толкачев рассказал, сколько денег стоит держать на чёрный день

Финансовая подушка семьи в стабильной ситуации должна покрывать минимум шесть месяцев обязательных расходов, а более комфортным запасом сейчас можно считать девять–двенадцать месяцев, рассказал ИА IrkutskMedia экономист Сергей Толкачев.

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