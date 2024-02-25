Приднестровье просится в Россию: Названа ключевая дата. Что скажет Путин?

ev

elena volkova

Россия должна сначала признать ПМР. Как Донбас. А потом Молдова сможет успокоиться. Хотя натовские советники будут толкать к обострению обстановки. Не зря под Кишиневом строится военная база, конечно не молдавская, а западная . Торопятся, ведь выборы президента в Молдавии а конце года. Могут избрать другого адекватного человека. А могут в парламенте изменить все сроки, парламент то на ручном западном управлении... Время покажет . Не долго осталось ждать. ПМР всегда было пророссийским. Поэтому и отделились от "румын"