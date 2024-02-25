Царьград Фото: mod_russia/Twitter.com/Globallookpress Приднестровье просится в Россию.
Приднестровье просится в Россию: Названа ключевая дата. Что скажет Путин?
Комментарии
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Николай Галыгин
Давно пора это сделать
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7 час.
ev
elena volkova
Россия должна сначала признать ПМР. Как Донбас. А потом Молдова сможет успокоиться. Хотя натовские советники будут толкать к обострению обстановки. Не зря под Кишиневом строится военная база, конечно не молдавская, а западная . Торопятся, ведь выборы президента в Молдавии а конце года. Могут избрать другого адекватного человека. А могут в парламенте изменить все сроки, парламент то на ручном западном управлении... Время покажет . Не долго осталось ждать. ПМР всегда было пророссийским. Поэтому и отделились от "румын"
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5 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Есть "секретное" соглашение между Украиной и Молдавией, о вводе войск ВСУ в Молдавию и ПМР, но пока Санду его не подписала.Все политологи пишут о том, что подписание состоится в нужное время. Об этом заявил и Игорь Додон, бывший президент Молдавии.
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5 час.
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