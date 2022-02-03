Происшествия

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В Курганской области следователи направили в суд уголовное дело в отношении кибермошенника, обманывавшего граждан через социальные сети

Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Оренбурга, обвиняемого в краже с банковского счета и мошенничествах, совершенных через социальные сети.

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