В Курганской области следователи направили в суд уголовное дело в отношении кибермошенника, обманывавшего граждан через социальные сети

Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Оренбурга, обвиняемого в краже с банковского счета и мошенничествах, совершенных через социальные сети.
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