Ученые раскрыли секрет идеального трения: как нагревание изменило законы физики

Представьте себе идеальный мир, где трение не изменяется, независимо от того, как быстро вы двигаете поверхности друг относительно друга.
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