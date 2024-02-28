На уборку Тулы 28 февраля выйдут 200 единиц техники и больше 300 рабочих﻿

Сегодня, 28 февраля, в Туле продолжится расчистка проезжих частей и вывоз снега, обработка противогололедными материалами дорог и тротуаров, сбор летучего мусора, сообщает пресс-служба администрации города.
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