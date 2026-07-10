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Маттиа Бинотто: «Необходимо переосмыслить правила ADUO. Изначальная цель – создать страховку для отстающих»

Глава проекта « Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто порассуждал об оценке двигателей внутреннего сгорания по правилам ADUO, которые должны позволять отстающим мотористам дорабатывать свои агрегаты.

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