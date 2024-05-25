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В США призвали поставить памятник Ассанжу

В США призвали поставить памятник Ассанжу

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, выступая на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, призвал поставить памятник основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает Politico.

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