В США призвали поставить памятник Ассанжу

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, выступая на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, призвал поставить памятник основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает Politico.
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